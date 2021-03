Legge Antifascista Stazzema: “Superato l’obiettivo delle 50mila firme”

Adesso è necessario che i moduli con le firme vengano inviati per posta per presentare la legge di iniziativa popolare Antifascista Stazzema prima del 31 marzo

“In questo ultimo periodo sta crescendo un fenomeno di negazionismo della Shoa e di affermazione di simboli e oggetti che ricordano il fascismo e il nazismo: due ideologie criminali del secolo scorso”, dichiara Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente del comitato promotore, “per questo motivo stiamo portando avanti questa legge di iniziativa popolare che sta riscuotendo un grande successo sul territorio nazionale”.

La proposta di legge di iniziativa popolare che introduce norme specifiche “contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” era partita dal Comune di Sant’Anna di Stazzema. Lo proposta intende disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

“Ci hanno sostenuto in questa campagna Roberto Benigni, Fabio Fazio, Vauro, Staino: molti volti noti nel mondo dello spettacolo e del giornalismo”, continua Verona, “mi ha fatto piacere ricevure l’adesione dei sindaci di Milano e di Palermo, Leoluca Orlando ha fatto anche una video-conferenza con alcune associazioni siciliane per promuovere la raccolta firme”.

Il 31 marzo 2021 si concluderà la raccolta firme per portare la legge in Parlamento e rendere possibile l’approvazione del progetto di iniziativa popolare.

“Ogni giorno mettiamo in ordine i pacchi con le firme che riceviamo da tutta Italia e siamo costantemente in contatto con la Camera dei Deputati per essere sicuri di non commettere errori”, conclude il sindaco Verona, “invito a continuare a firmare fino all’ultimo giorno: più firme significano un sostegno maggiore alla nostra proposta di legge” .

Tutte le informazioni per partecipare si trovano nel gruppo facebook e sul sito

Sentiamo l’intervista al sindaco di Stazzema, Maurizio Verona