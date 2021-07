Legambiente: Goletta verde torna anche in Toscana, in difesa di acque e coste

In Toscana Goletta verde sarà presente dal 5 al 9 luglio. Varie tappe tra la foce del Magra, Massa e Carrara e Firenze

Torna anche in Toscana Goletta verde, storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare i temi di quest’anno, 35/a edizione dell’iniziativa.

In Toscana Goletta verde sarà presente dal 5 al 9 luglio. In particolare si inizia in occasione del passaggio di Goletta verde al confine tra Liguria e Toscana: lunedì prossimo presso la spiaggia Fiumaretta di Ameglia sit-in in collaborazione con Legambiente Liguria, “per gridare ancora una volta, e con voce sempre più forte che Vogliamo il Parco nazionale del Magra.

Si prosegue il 6 luglio a Marina di Carrara (Massa Carrara) con un seminario regionale sull’urgenza delle bonifiche dei Sin toscani, mentre il 7 luglio si parlerà di cattiva depurazione e foci dei fiumi”. La conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi dei campioni d’acqua prelevati dai volontari di Goletta verde lungo le coste della Toscana si terrà a Firenze l’8 luglio.

La cittadinanza può inviare segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it . Partendo dalle indicazioni delle persone Legambiente coinvolgerà le autorità competenti per intervenire tempestivamente, basta indicare la localizzazione del sospetto inquinamento sul sito.