Lavoro: Cgil, situazione critica per ex addetti Mt Logistica

Irene Avanzoni della segreteria Filt-Cgil provincia di Livorno, riporta l’attenzione sulla situazione dei lavoratori della Mt Logistica.

“La situazione dei 25 ex dipendenti della Mt Logistica sta diventando sempre più critica: per la maggior parte di essi la Naspi scadrà infatti a fine anno, e dunque queste persone resteranno senza reddito. Tutto ciò è inaccettabile, soprattutto in un momento così delicato e alla luce della grave crisi occupazionale in cui si trova da tempo la nostra città”.

Mt Logistica lavorava in appalto (movimentazione auto) per Bertani Trasporti ma a fine 2021 ha dichiarato la propria volontà di recedere dal contratto non ritenendolo più sostenibile a quelle condizioni e così ha licenziato i suoi 25 dipendenti.

Avanzoni spiega che “Nel corso degli ultimi mesi a Bertani Trasporti abbiamo chiesto più volte un atto di responsabilità nei confronti di queste 25 persone: l’azienda però si è sempre rifiutata di prendere in considerazione l’idea di internalizzare gli ex Mt Logistica. Un atteggiamento che non possiamo accettare: stiamo infatti parlando di personale serio e qualificato”.

Per Avanzoni “La cosa oltremodo inaccettabile è che Bertani Trasporti stia continuando ad avvalersi di personale interinale per far svolgere quel lavoro che fino a qualche mese fa veniva svolto dal personale della Mt Logistica. L’azienda sostiene inoltre di essere in trattativa con una nuova ditta per affidargli l’appalto” e “abbiamo chiesto più volte chiarimenti ai dirigenti della stessa Bertani Trasporti senza però ottenere mai risposta: il nostro timore è che si tratti solo di un bluff“.

“Serve una svolta – conclude -, ad alcuni di questi ex dipendenti la Naspi scadrà infatti già nelle prossime settimane mentre per la maggior di essi scadrà a fine 2022. Ci appelliamo pertanto alle istituzioni locali e alla Bertani Trasporti affinché si trovi una soluzione concreta”.