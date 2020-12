Lavoro, Bekaert: presto tavolo nazionale su futuro lavoratori e lavoratrici

Ad annunciarlo è il consigliere per il lavoro Valerio Fabiani che, per conto del presidente della Regione Eugenio Giani, segue il caso dei lavoratori e lavoratrici della multinazionale belga che rischiano il licenziamento.

“Ho sentito il sottosegretario allo sviluppo economico Alessia Morani ieri ed ha assicurato la rapida convocazione di un tavolo nazionale”, conferma Fabiani.

“Siamo impegnati a favorire risposte concrete, e per questo seguiamo giorno giorno l’evolversi della vicenda, i contatti con il Mise hanno esattamente questo scopo”, continua il consigliere per il lavoro, che aggiunge: “Siamo accanto ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie e non li lasceremo soli”.