Lavori Publiacqua: taglio tubazioni terminate, sensibili riduzioni acqua a Prato e nella Piana

Lavori per l’Autostrada dell’Acqua- Gli aggiornamenti: sono terminate le operazioni di taglio delle tubazioni DN 1200 (1 metro e 20 centimetri di diametro) sui cantieri paralleli di Piazza Beccaria e Piazza Donatello a Firenze.

Dal punto di vista del servizio all’utenza, al momento non si registrano particolari problemi. La pressione, su Firenze e Campi Bisenzio, risulta, come da previsione, in diminuzione ma senza compromettere il servizio all’utenza, salvo casi specifici: piani alti e abitazioni in zona rossa e priva di autoclave.

Sulla città di Prato la fascia di maggior pressione prevista per la mattina (7.00-9.00) ha garantito il servizio a tutti i cittadini. Ricordiamo che dalle ore 9.00, e fino alle ore 12.00, la pressione sarà ridotta e potranno quindi verificarsi disservizi.

Sugli altri comuni non si registrano particolari problematiche.

A questo proposito Publiacqua ringrazia i cittadini per il senso civico dimostrato anche in questa occasione visto che nelle ore mattutine di oggi si sono registrate sensibili riduzioni sul livello dei consumi dell’acqua su alcuni dei Comuni coinvolti: Prato -20%; Campi Bisenzio -15%; Sesto Fiorentino -15%; Calenzano -15%.

“I lavori stanno procedendo come da programma – ha detto il Presidente di Publiacqua Nicola Perini – Voglio ringraziare i cittadini dei comuni interessati perché abbiamo registrato una riduzione dei consumi dell’acqua importante e questo testimonia un’attenzione rilevante ad evitare criticità. Un ringraziamento ai lavoratori, ai nostri ed anche alle ditte che stanno lavorando su questi cantieri. Ci auguriamo di riuscire tra qualche ora a rimettere in pressione la tubatura con disagi inferiori a quelli programmati”.