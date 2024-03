Landini a Firenze, “confronti finti con il governo, sciopero ad aprile”

Landini – “Finora i confronti con il governo sono stati finti. Hanno già presentato un decreto che sta discutendo il Parlamento che non è stato oggetto di un confronto preventivo o di una trattativa. Le piattaforme che abbiamo presentato da un anno e mezzo non sono state oggetto di discussione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine dell’assemblea nazionale Rls e Rsu di Cgil e Uil a Firenze da cui, ha sottolineato, arriverà “una proposta di una giornata di mobilitazione e di sciopero, ed un’altra con una grande manifestazione a Roma nel mese di aprile”.

“Finora stanno introducendo la patente per le imprese che non è a punti come chiediamo noi ma a credito, che è una finta – ha aggiunto -. Se un’impresa perde 20 punti perché fa un incidente ma poi li può recuperare con un corso di formazione siamo di fronte a una presa in giro. In più ne stanno parlando solo per il settore edile. Noi lo chiediamo per tutti. Un’azienda che non rispetta le norme non deve più lavorare e concorrere negli appalti”. “Chiediamo che venga ripristinata la legge del 2003 – ha detto ancora -, che prevedeva che negli appalti il trattamento economico e normativo doveva essere uguale per tutti, e poi hanno addirittura introdotto il subappalto a cascata”.

“Noi oggi vi proponiamo 4 ore di sciopero per l’11 aprile e una grande manifestazione a Roma il 20 aprile sui temi della sanità, della sicurezza, del fisco”. Lo ha affermato Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, rivolgendosi all’assemblea nazionale Rls Rsu di Cgil e Uil oggi a Firenze. L’assemblea ha accolto con un grande applauso la proposta, e sarà chiamata a esprimersi su essa.

“Faccio una provocazione: caro governo, se ci vuoi convincere che il percorso corretto sia quello di un autocertificazione che dice ‘io sto in difficoltà, e quindi i miei debiti li pago nei prossimi 10 anni'”, allora “fai una cosa, abolisci il sostituto d’imposta, dacci tutti i soldi in busta paga, netto e lordo, e noi paghiamo con le stesse condizioni che tu riconosci agli evasori”. Ha affermato Pier Paolo Bombardieri. “I lavoratori dipendenti e i pensionati si sono stancati di pagare da soli per lo stato sociale di questo paese, fate pagare chi non paga le tasse”, ha detto Bombardieri.

“Noi non ci rivolgiamo solo agli iscritti Cgil e Uil ma a tutti i lavoratori perché la battaglia che stiamo facendo non è una battaglia di organizzazione, e che parte da una piattaforma unitaria. Un anno e mezzo fa abbiamo presentato una piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil sulla sicurezza sul lavoro al governo. Da un anno e mezzo non abbiamo risposte, i morti continuano ad aumentare, gli infortuni aumentano, è il omento di sostenere le nostre richieste. Poi se qualcuno si è preso un colpo di fulmine per il governo ci dispiace per lui”. Ha aggiunto a margine Landini, a margine dell’assemblea nazionale Rls e Rsu di Cgil e Uil a Firenze, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano del rapporto con la Cisl. “Noi dobbiamo rispendere ai bisogni delle persone e per questo stiamo andando avanti perché le questioni che avanziamo sono molte sentite da lavoratrici e lavoratori. In questo non c’è alcuna polemica con nessuno, e rimaniamo coerenti con una battaglia che è nell’interesse di tutto il paese”.