Gio 2 Ott 2025
La Toscana scende in piazza. Cortei spontanei per Gaza e contro il blocco della Flotilla

By Chiara Brilli

L’assemblea dei manifestanti in piazza Santissima Annunziata a Firenze a sostegno della Palestina, convocata dopo l’abbordaggio della Global Sumud flotilla, si è trasformata in un corteo che si è diretto verso piazza della Libertà.

Lungo il percorso si sono aggiunti altri partecipanti, migliaia quelli che stanno sfilando. Il corteo ha attraversato viale Matteotti, con circolazione bloccata in entrambe le direzioni, tra gli applausi degli automobilisti.

Dopo l’abbordaggio alla Global Sumid flotilla a Livorno l’Usb, su Fb, ha chiamato a raccolta per andare alla stazione marittima. Tantissime persone si sono ritrovate al porto e i manifestanti hanno poi bloccato un traghetto diretto a Olbia che sarebbe dovuto partire alle 22.

Dopo circa un’ora di stop alla circolazione ferroviaria i manifestanti  hanno liberato i binari della stazione di Pisa e si sono ricompattati per percorrere le principali vie del centro. La manifestazione, che si sta svolgendo pacificamente, si concluderà in piazza XX settembre, sotto il Comune, da giorni chiamata piazza Gaza: vi è stato allestito il presidio permanente per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla spedizione della Global Sumud Flotilla.
Al termine del corteo gli attivisti si daranno appuntamento a domani quando in consiglio comunale è prevista la seduta straordinaria che sarà interamente dedicata al conflitto israelo-palestinese, alla vigilia dello sciopero generale proclamato per venerdì dalla Cgil e dai sindacati di base Usb e Cub.

