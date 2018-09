Firenze, si è svolta lunedì 3 settembre, al cinema La Compagnia, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione cinematografica con i principali appuntamenti, tra rassegne, anteprime, eventi e grandi festival.

La stagione del cinema La Compagnia di Firenze riparte con la rassegna ‘Fiction vs Reality’, 14 documentari e film che racconteranno, in parallelo, sette temi di attualità e storici.

“Due prospettive e due media diversi – ha detto stamani alla presentazione la curatrice Camilla Toschi – con da una parte i documentari, che ci contraddistinguono, dall’altra i film di finzione”. Fiction vs reality, che proseguirà fino al 19 settembre, si è aperta oggi con il ritratto di Yves Saint Laurent, con l’omonimo film e il documentario ‘L’amour fou’; tra gli altri temi che saranno proposti la pedofilia, con il film ‘Il caso Spotlight’ e il documentario ‘Mea Maxima Culpa’. Spazio anche alle famiglie, con due film per tutti: ‘E.t. l’extraterrestre’, abbinato al documentario in anteprima ‘The visit’, e i film ‘Kedi’ e gli ‘Aristogatti’.

Tanti gli appuntamenti di settembre, tra cui la XI edizione del festival del film etnomusicate ‘Immagini e suoni dal mondo’, dal 14 al 16; in programma anche l’anteprima italiana del film ‘The song of the phoenix’ del regista cinese, recentemente scomparso, Wu Tianming.

Ancora la Cina sarà protagonista della rassegna ‘Discovering chinese women filmaker’, dal 28 al 30 settembre, dedicata al cinema femminile cinese con una rassegna di sei film di autrici del paese asiatico. Si parlerà di donne anche con Serena Dandini, che porterà alla Compagnia il festival itinerante ‘L’eredità delle donne’, il 21, 22 e 23 settembre, con incontri e spettacoli.

Tra gli altri eventi in programma in questa stagione, i tradizionali festival ospitati dal Cinema La Compagnia, come il ‘Florence Queer Festival’, dal 2 al 7 ottobre, e il premio ‘Nice Città di Firenze’, il 14 dicembre.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Camilla Toschi, responsabile programmazione ed eventi Cinema La Compagnia:

INFO: http://www.cinemalacompagnia.it/