“La sicurezza a Firenze si può migliorare”

Lo ha detto il nuovo comandante della polizia municipale di Firenze Giacomo Tinella, presentato ufficialmente oggi a Palazzo Vecchio. Nardella: abbiamo ringiovanito corpo Polizia Municipale

“Credo che ci siano margini di miglioramento sotto il profilo della sicurezza. E si può migliorare” per quanto riguarda “il presidio del territorio” così come sul “recupero di alcune zone”. Lo ha detto il nuovo comandante della polizia municipale di Firenze Giacomo Tinella, presentato ufficialmente oggi a Palazzo Vecchio.

“La priorità – ha ribadito Tinella, che arriva da Genova – è lavorare sulla sicurezza, credo che ci siano gli spazi per poterlo fare. Il mio intendimento è conoscere velocemente la realtà di Firenze, fare uno sforzo ulteriore per essere sulla strada, intercettare quelle che possono essere le difficoltà e cercare con la nostra esperienza di migliorare la viabilità della città. Mi sembra di aver visto una Firenze che funziona, che ha un trasporto pubblico” in grado di portare “una mobilità più veloce e rapida”.

Il taser “non è all’ordine del giorno. Abbiamo delle competenze, lavoriamo su queste”. Sugli agenti a disposizione “ho trovato un ottimo corpo e un clima accogliente, ci sono tutte le condizioni per poter fare bene” ha detto il neocomandante. Che della sosta in doppia fila, problema molto sentito a Firenze, dice: “E’ un intralcio e costituisce anche un pericolo per la sicurezza”.

Tinella ha poi commentato l’intesa tra il Ministero dell’Interno e Anci con le polizie municipali che saranno coinvolte nell’espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana: “Abbiamo la capacità – ha detto – di fare questo tipo di attività che ci è stata dedicata. Questo accordo non fa che rafforzare quella che è la funzione tipica della Polizia municipale” sulla “sicurezza stradale”.

“La polizia municipale di Firenze, oltre ad avere una grande storia, si è molto rafforzata.

Riteniamo di aver messo a disposizione del nuovo comandante un corpo ringiovanito”. Ha invece affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “E’ un corpo che può contare su una dotazione migliore – ha aggiunto – rispetto a quella precedente”.

A margine dell’iniziativa Nardella ha parlato delle questioni del traffico e ricordato che: “Stiamo lavorando per migliorare la mobilità, a cominciare dall’investimento sul trasporto pubblico perché le targhe alterne, le domeniche a piedi, le ordinanze purtroppo sono aspirine rispetto al problema serio della smog e del traffico in generale”. Il problema del traffico, ha ribadito, “si risolve solo col trasporto pubblico.

Per questo vogliamo andare avanti con le tramvie. Sono convinto che l’idea del comandante di rafforzare l’azione della polizia municipale sul tema della sicurezza stradale, del controllo della mobilità e della viabilità sia molto importante”.