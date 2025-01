La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione e svela in un colpo solo tutti gli artisti del primo weekend dal 20 al 22 giugno. Tra questi Kings Of Leon, Air, Spiritualized (per tutti unica data italiana) ma anche i nostrani Calibro 35 con Nic Cester e molti altri



La prima Estate 2025 svela la line up del primo weekend, dal 20 al 22 giugno. In line up i Kings of Leon, in Italia per la prima volta dopo 8 anni per la loro unica data italiana. Ospite della manifestazione anche St. Vincent, la regina indiscussa dell’indie rock americano, che da oltre vent’anni continua a confermarsi uno dei talenti più ipnotici e camaleontici in circolazione. Unica data italiana anche per gli Air, il duo francese che ha coniato un inimitabile linguaggio electro-pop; dalla Scozia il post-rock dei Mogwai che presenteranno l’ultima fatica discografica (che potete già sentire sulle nostre frequenze) “The Bad Fire”. In esclusiva per La Prima Estate altri tre nomi: il rock alternativo della band di culto dei TV on the Radio, sul palco dopo anni di silenzio; quello psichedelico ed elettronico degli Spiritualized guidati come sempre da Jason Pierce; e il post punk dei lanciatissimi Yard Act.

L’abbonamento di questo primo weekend (dal 20 al 22 giugno) prevede un prezzo d’eccezione: acquistando il biglietto fino al 6 febbraio il costo di tre giorni Posti in Piedi è di 100 euro + prevendita; tre giorni in zona Garden 150 euro + prevendita.

Dal 7 febbraio verranno comunicati gli artisti giorno per giorno e sarà possibile acquistare il biglietto per la singola giornata o l’abbonamento a prezzo pieno. INFORMAZIONI