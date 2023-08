La nuova edizione di Festa Rossa di Lari

Dal 10 al 15 di agosto torna la Festa Rossa nel Parco verde dello spazio Sandro Pertini di Perignano, Casciana Terme Lari, Pisa. Concerti, dj set, dibattiti, approfondimenti su tematiche di rilevante attualità, animazione, spettacoli per bambini e molto altro. Tutto ad ingresso rigorosamente gratuito

La Festa Rossa come di consueto avrà luogo presso il bel parco verde dello Spazio

Sandro Pertini di Perignano, Casciana Terme Lari, Pisa, da giovedì 10 agosto fino a

martedì 15 ogni giorno a partire dalle 17.30. Interamente organizzata e gestita da volontarie e volontari, auto-finanziata e eco-sostenibile, la Festa Rossa, come sempre ad ingresso gratuito, offrirà concerti e dj set, dibattiti, Red Talks e approfondimenti su tematiche di rilevante attualità, animazione e spettacoli per bambini, mostre, live painting, ed ospiterà stand e banchetti di associazioni della zona.

Non mancherà il ristorante a km zero dove gustare prodotti tipici del territorio, pizzeria, bar e birreria. Saranno presenti mercatini, free camping per ospitare chi vorrà fermarsi a dormire in tenda e un’area camper all’esterno, nell’ampio parcheggio.

I dibattiti inizieranno alle ore 18.00 ed affronteranno, grazie all’intervento di eminenti esperti, argomenti come la crisi climatica, la guerra in Ucraina, l’inquinamento dei nostri territori ed altro ancora. Per le serate del sabato 12 e della domenica del 13 agosto, a partire dalle 21.30, si svolgeranno nella zona palco i Red Talks con Sara Reginella, autrice e documentarista e con Dario Salvetti, del Collettivo di fabbrica ex GKN.