La Fiorentina si preparerà alla prossima stagione al Viola Park

Grazie all’investimento di 115 milioni di euro del Presidente Commisso, la Fiorentina potrà preparare la prossima stagione in casa propria, nel Viola Park di Bagno a Ripoli

La Fiorentina si ritroverà il 12 luglio per cominciare a preparare la nuova stagione: ad ufficializzarlo la stessa società viola attraverso i propri canali.

Per la prima volta il raduno avrà luogo al Viola Park, il grande centro sportivo di Bagno a Ripoli, nella zona sud del capoluogo toscano. Dopo dieci anni di ritiro a Moena, in Trentino, stavolta i viola si alleneranno in casa propria nonostante la struttura necessiti di ulteriori perfezionamenti.

Risultano però pronte le strutture per la prima squadra all’interno di un’area di circa 25 metri quadri che, al termine dei lavori, ospiterà anche le formazioni femminili e giovanili.

L’investimento del Patron della Fiorentina Rocco Commisso, che s’aggira sui 115 milioni di euro, ospiterà anche due stadi da 3000 posti (intitolato alla curva Fiesole) e da 1500 posti (intitolato a Davide Astori).

Fra i giocatori non saranno a disposizione il 12 luglio Amrabat (accostato in queste ore al Milan), Nico Gonzalez, Kouame e Milenkovic, i quali, essendo stati impegnati con le rispettive Nazionali, usufruiranno di un’ulteriore settimana di vacanza.

Il programma degli allenamenti e delle amichevoli verrà reso noto nei prossimi giorni.