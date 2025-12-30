“La fine del patriarcato”, il ritorno a sorpresa dei Virginiana Miller

Non davano più segni di sé dal 2019, anno in cui avevano pubblicato il loro album “americano”, The unreal McCoy, un tributo alla lingua e alla letteratura a stelle e strisce, poi complice il covid e tutto ciò che ne è seguito, niente concerti, niente tour, solo un lungo silenzio. Dei Virginiana Miller si perdono le tracce fino a quando, due anni fa, la band annuncia un live set a sorpresa all’Arci Progresso di Firenze. Un ritorno sul palco davanti a un pubblico tra amici, familiari e fans accorsi da mezza Italia. Alla fine del concerto, a sorpresa, un inedito. Si intitola “La fine del patriarcato”, nella sua prima esecuzione pubblica. La canzone è ipnotica, il testo pesca a fondo dal vissuto, una lunga coda strumentale lo consegna alla memoria di chi c’era. “Forse questa canzone significa che prima o poi lo faremo, un altro disco”, dice accomiatandosi dalla platea Simone Lenzi. Poi di nuovo silenzio, fino ad adesso.

Il primo gennaio 2026 esce “La fine del patriarcato”, proprio la canzone di quella sera all’Arci Progresso. Con l’usuale misto di parsimonia ed estenuante cura dei dettagli i Virginiana Miller l’hanno registrata e riregistrata, fino a darle una forma definitiva. Per chi c’era, ma soprattutto per chi non c’era e per chi, in questi anni, non ha mai smesso di chiedersi dove fossero finiti.

Eccoci dunque, a dodici anni di distanza dal pluripremiato “Venga il Regno”, di fronte a una nuova canzone in italiano – la prima da allora – dei Virginiana Miller, che per pubblicarla hanno scelto la NOS Records, un’etichetta indipendente no profit giunta alla sua cinquantesima release e distribuita da Believe Music, il cui Direttore Artistico è Amerigo Verardi, vecchia conoscenza della band, avendo prodotto artisticamente “La verità sul tennis” (2003). Inoltre Daniele Catalucci, produttore del brano e bassista della band, aveva già avuto due felici esperienze di collaborazioni (Bonsai Bonsai e Similar) fatte uscire per l’etichetta. Ed ecco un cerchio che si chiude, un dono inaspettato ai loro fan attraverso una label che del dono ha fatto la sua filosofia. “La fine del patriarcato canta un ricordo familiare che ho trovato significativo, e forse anche altro. Si tratta, probabilmente, del momento in cui cominciamo a prendere commiato da tutti quelli che ci hanno voluto un po’ di bene. Bene farlo con poche parole, senza fare pettegolezzi e, possibilmente, con un po’ di buon gusto.” (Simone Lenzi)