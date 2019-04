La festa del 1° Maggio a Sesto Fiorentino con InCanto 2019

InCanto 2019 Rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività XXIIIª edizione: Incanto tutto l’anno. Mercoledì 1 Maggio 2019 Istituto Ernesto De Martino Villa San Lorenzo al Prato- Sesto Fiorentino (FI) dalle ore 12.30. Ingresso libero

Quella che rimane la festa più bella del nostro “calendario civile” torna come ogni anno a promuovere e unire impegno civile, consapevolezza, musica, cibo, il piacere di incontrare gli altri e conoscere nuovi amici e compagni di strada vicini e lontani.

La giornata di festa, anche per questo 2019, ha un ricco programma e inizia alle 12:30 con un pranzo popolare che unisce il piacere della condivisione e dello stare insieme con l’attenzione all’ambiente. Verranno infatti utilizzate tutte stoviglie compostabili e chi vorrà potrà contribuire portando le proprie da casa. Dalle ore 15:00 si alterneranno gli interventi del Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, di una delle voci di Sesto Pacifista e Solidale, del presidente di ANPI Sesto Fiorentino, Roberto Corsi e della illustratrice Milena Prestia.

Come sempre sono numerosi i gruppi di musicisti e cantori provenienti da tutta Italia. Da nord a sud, anime musicali diverse si incontreranno in un viaggio di suoni, canti, danze che racconteranno impegno, partecipazione, identità e tradizioni di popoli e territori. Fra gli ospiti della giornata, Vittorio Bonetti, cantautore con una storia artistica che lo ha portato a suonare e cantare in tutta Italia. Da poco ha presentato il suo ultimo album, “Made in Romagna”, un omaggio alla musica popolare e alla cultura della sua terra attraverso canzoni storiche e originali, con la partecipazione di musicisti come Michele Carnevali all’ocarina, il maestro Christian Ravaglioli alla fisarmonica e di artisti come Marilena Benini e Sergio Staino che ne hanno curato la grafica e le illustrazioni. Saranno presenti anche: il coro ribelle di lotta, lavoro, resistenza e speranza Ribelli in Cor del Circolo Arci fra i Lavoratori di Porta al Prato, condotto da Camilla Caparrini; i racconti musicali del Gruppo del Maggio della Montagnola Senese, quelli di Adolfo e la sua Armonica e di Resistenza Acustica; la musica del cantautore Marco Chiavistrelli che, fin dai suoi esordi negli anni ’70, si muove fra un carattere intimista e le tematiche sociali dei diritti del lavoro e dell’uguaglianza dei popoli, dando vita ad un repertorio vario e originale; i canti tradizionali e popolari dei contadini e degli operai del cremonese di Peto Leo e Marta; i canti sociali che raccontano le donne, il lavoro, la pace e la migrazione del coro Le MusiQuorum; il cantautore, musicista e scrittore Marco Rovelli che si divide fra parole, musica e teatro con pubblicazioni che trattano dei margini della società, di immigrazione, di clandestini e morti sul lavoro da un lato, e un repertorio musicale sul canto sociale e popolare dall’altro; il coro Terra Canto Memoria che spazia da canti popolari e sociali italiani a canti in lingua sefardita, yiddish, zingara Rom; le musiche di tradizione orale, il canto sociale e la sperimentazione del musicista di origine sarda Salvatore Panu; la musica dai sapori folk, country e blues che racconta il forte legame del cantautore Tiziano Mazzoni con la sua terra d’origine toscana; un viaggio sonoro nelle terre del Sud Italia insieme ad Amistade Sud Sound Project che, attraverso i suoni della pizzica, delle tarante, delle tammuriate e delle moresche accompagna e coinvolge il pubblico trascinandolo nella danza e nel clima di festa.

PROGRAMMA:

Mercoledì 1° Maggio 2019 dalle ore 12:30

Ore 12,30 Pranzo popolare

A seguire, dalle 15.00:

interventi di Lorenzo Falchi Sindaco di Sesto Fiorentino

un esponente di Sesto Pacifista e Solidale

Corsi Roberto Presidente ANPI Sesto Fiorentino

Milena Prestia illustratrice

musiche e canti con:

Ribelli In Cor, Vittorio Bonetti, Marco Chiavistrelli, Peto Leo e Marta, Coro

Cnataliberi, Il Gruppo del Maggio della Montagnola Senese, Le MusiQuorum,

Coro Terra Canto Memoria, Salvatore Panu, Adolfo e la sua Armonica,

Tiziano Mazzoni, Amistade Sud Sound Project.

Ingresso libero

