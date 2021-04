La Classifica Musicale di Controradio del 17 aprile 2021

L’appuntamento con La Classifica, a cura della redazione musicale di Controradio che vi propone le novità discografiche delle settimana. Ogni sabato a partire dalle ore 20.00, in replica la domenica mattina e nel palinsesto serale del lunedì sera, oltre al podcast. A cura della redazione musicale di Controradio. Per informazioni [email protected]

01 Distrarsi / Serena Altavilla (album della settimana)

02 E poi finisco per amarti / Motta

03 Forbidden City / Joe Strummer & The Mescaleros

04 West Coast Junkie / Billy F. Gibbons

05 Comanda La Gang / 99 Posse

06 Queen of Suffolk County / Dropkick Murphys

07 Free Animal / Death from Above 1979

08 Keep It Together / A Certain Ratio

09 Un tipo timido / NERVI

10 Porcelain (Reprise version feat.Jim James / Moby

11 The Revolution Will Not Be Televised (feat. Kenyatta Hill & Mateo Monk) / The Archives

12 Will You Make It? / The Muckers

13 Rattle Can / The Reverend Peytons Big Damn Band

14 You Hear Georgia / Blackberry Smoke

15 Keep Moving (Radio Edit) / Jungle