Kryptonight /Una festa per le arti si chiude il programma del Tenax Theatre 2019

Giovedi 28 novembre il Tenax Theatre accoglierà artisti di svariate discipline, curatori, critici, galleristi, collezionisti e tante personalità provenienti dalle istituzioni pubbliche e dal mondo della formazione fiorentina e toscana per celebrare una festa per le arti intitolata KRYPTONIGHT, ingresso libero.

Parteciperanno a questo speciale evento per la prima volta tutti insieme :

Museo Novecento, Museo Marino Marini, Murate Art District,Centro Pecci,Lo schermo dell’arte,Fondazione Palazzo Strozzi ,Accademia di Belle Arti di Firenze, Manifattura Tabacchi, Fondazione Fabbrica Europa/Parc, Collezione Gori/Fattoria di Celle, Arte in Fabbrica, Conservatorio “L. Cherubini”, Centro Nazionale di Produzione Virgilio Sieni, Base/progetti per l’arte, DIDA, SRISA, ISIA, Galleria il Ponte, Premio Artisti per Frescobaldi.

Il dance floor del Tenax si trasformerà in una piazza notturna di incontro, con un microfono aperto e dj set. Saranno proiettati su sei schermi contributi video e clip forniti dai partecipanti, oltre ad una selezione di opere video di allievi del biennio del’Accademia di Belle arti e video d’artista come Taupe (2017)di Zoè Gruni. Il centro si sposta in periferia e l’arte esce dai luoghi deputati per approdare in un luogo inusitato, secondo il progetto di Cauteruccio che con Tenax Theatre ha costituito un vero e proprio laboratorio dedicato ai linguaggi contemporanei della scena e dell’arte. Ingresso libero dalle ore 21.00

Il progetto TENAX THEATRE è prodotto da TS Krypton con il sostegno di Comune di Firenze Città Metropolitana, Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Tenax, Accademia di Belle Arti e Conservatorio Luigi Cherubini.