Kata: tutte le telecamere di Firenze sotto esame della Procura

Kata: saranno acquisite le immagini registrate da tutte le telecamere della città nella speranza di trovare elementi utili per la ricerca di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni, scomparsa dal 10 giugno mentre stava giocando nel cortile dell’ex hotel Astor di Firenze, dove viveva con la famiglia.

E’ questo, secondo quanto si è appreso da fonti inquirenti, uno degli esiti del vertice che si è tenuto nella Procura fiorentina con il coordinamento del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, che conduce le indagini con il sostituto Christine Von Borries.

La riunione al palazzo di giustizia ha pianificato le prossime attività dei magistrati con il Ros e i militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri. Le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dell’ex albergo non avrebbero fornito informazioni utili circa la sparizione di Kata, come i familiari chiamano la bambina.

Da qui l’esigenza di allargare il perimetro dei filmati registrati dalle videocamere che è stato esteso all’intera città, in modo poter individuare trecce legate ai possibili rapitori della piccola di 5 anni. Nel frattempo continua l’esame dei reperti sequestrati dai carabinieri durante i sopralluoghi.

Il vertice in procura ha puntualizzato vari aspetti tra cui gli orari della scomparsa della bambina. Gli inquirenti dilatano, rispetto a quanto ricostruito finora, l’arco temporale dall’ultimo momento in cui Kata è stata vista, al ritorno della madre e alle ricerche dei familiari dentro l’hotel. I momenti salienti del sequestro della piccola vengono estesi dalla mezz’ora ricostruita finora a circa due ore. Il punto di partenza è sempre il video della telecamera fissa puntata su via Boccherini dove si vide per l’ultima volta Kata alle 15.01: è in strada, viene allontanata dai ragazzi più grandi e rientra da sola nell’hotel dopo che sono usciti due adulti e il cancellino resta aperto.