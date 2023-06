Calcio storico, tutto pronto per la finale del 24 giugno

E’ tutto pronto per la finale del calcio storico fiorentino che andrà in scena il giorno di San Giovanni, sabato 24 giugno. A giocarsi l’edizione 2023 saranno gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella.

Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45. Il Magnifico messere sarà il lanciatore del peso Leonardo Fabbri, vincitore della sua gara al Golden Gala – Pietro Mennea di Firenze dello scorso 2 giugno: con la misura di 21,81 metri, il miglior lanciatore d’Europa del 2023. Già tutti venduti i biglietti per la finale del calcio storico, si spiega dal Comune che aggiunge: “È prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza”.

Le immagini del calcio storico saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15,45, su Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80). In replica alle 21 su Toscana Tv e alle 23 su Firenze Tv. ShowLab avrà la diretta anche su Dazn (in tutta Italia per tutti gli abbonati alla piattaforma) e produrrà la versione in 360 insieme a Gold, e ospiterà le televisioni di tutto il mondo fra le quali Nhk dal Giappone, Bbc Inghilterra, Cuarto dalla Spagna, World rugby tour dagli Stati Uniti.

“È, inoltre, in lavorazione un documentario sul mondo del Calcio storico fiorentino che verrà poi trasmesso in tutto il mondo”.