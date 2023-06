🎥 Kata, il video prima della scomparsa. Insieme a lei ci sono due adulti

La Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, ha autorizzato la diffusione del breve filmato, estrapolato da un video più ampio, con le riprese del primo pomeriggio di sabato scorso. Sono le ultime immagini prima della scomparsa della piccola Kata

Sono le 15.10 di sabato 10 giugno. Si vede la piccola uscire in compagnia di altri bambini dal cortile dell’ex hotel Astor, per poi rientrare poco dopo. Insieme a lei ci sono anche due adulti. Intanto il padre di Kata, Miguel Angel Chicllo Romero, scarcerato stamani, ha raggiunto l’ex hotel Astor di Firenze e si trova in compagnia della madre della piccola, Kathrina Alvarez, dimessa dall’ospedale e rientrata nel pomeriggio nell’alloggio dove abita.

“Il padre è all’interno della struttura in questo momento, è vicino alla famiglia, non so se tornerà via – ha detto stasera l’avvocato Elisa Baldocci dell’associazione Penelope -. Stanno veramente male, sono disperati, sono distrutti, stanno ancora sperando e sperano che la bambina torni a casa il prima possibile”.