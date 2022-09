Italia Viva soddisfatta risultato Firenze. Saccardi: “Il risultato nel mio collegio è fantastico”. Danti: “Straordinario 15% fiorentino”

Firenze, Stefania Saccardi, candidata ma non eletta al Senato, nel collegio di Firenze e Nicola Danti europarlamentare, entrambi di Italia Viva, hanno espresso soddisfazione per i risultati elettorali ottenuti dal terzo polo nel capoluogo fiorentino.

“Il risultato nel mio collegio è fantastico. A Firenze siamo intorno al 15%. Ben oltre le aspettative. Voglio ringraziare tutte le 63788 persone che mi hanno dato fiducia”. Così Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, e candidata al Senato per Italia Viva nel collegio di Firenze.

“Grande soddisfazione per i risultati elettorali del terzo polo – gli fa eco Nicola Danti, europarlamentare e coordinatore regionale di Italia Viva in Toscana – Soddisfazione per il dato complessivo nazionale certo, ma soprattutto per il 9% toscano e per lo straordinario 15% fiorentino. Un risultato che premia l’impegno di un gruppo dirigente molto radicato sul territorio e che rappresenta un argine alle sbandate populiste e demagogiche in Toscana, che sono costate care al centrosinistra”.

“Il progetto politico che prende le mosse da Renew Europe, il gruppo di cui faccio parte nel Parlamento europeo guidato dall’esperienza francese di Macron – aggiunge in una nota -, è evidentemente partito con forza anche in Italia ed è pronto ad affermarsi anche ai prossimi appuntamenti elettorali.” Per Danti “è chiaro che in tutti i nostri territori il Terzo Polo è determinante ed è pronto a dare il proprio contributo”.