Iran: rafforzati controlli a obiettivi sensibili di Firenze e Pisa

La Prefettura Firenze alza la protezione a obiettivi sensibili. Intensificati i servizi di sicurezza a sedi Usa e Israele presenti sul territorio fiorentino e pisano.

La prefettura di Firenze ha fatto innalzare l’attenzione sugli obiettivi sensibili a seguito dell’intervento militare in Iran. “Dalla mattinata odierna -riporta una nota -, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di sicurezza in atto dedicati alla protezione degli obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi presenti sul territorio fiorentino”.

Inoltre “sono stati rafforzati anche i dispositivi a protezione di ulteriori obiettivi nonché di strutture operative di pronto intervento” e “tutto il personale appartenente alle Forze di polizia, che svolge sia il delicato compito di controllo del territorio sia la funzione di protezione presso obiettivi sensibili, è stato ulteriormente sensibilizzato”.

Vigilanza rafforzata sugli obiettivi israeliani e statunitensi presenti anche sul territorio pisano. Dopo la circolare del Viminale è stato innalzato il livello di allerta con presidi fissi e intensificazione della vigilanza dinamica a luoghi come la sinagoga e la base americana di Camp Darby, tra Pisa e Livorno. Già nei prossimi giorni eventuali ulteriori azioni di prevenzione saranno decise in accordo con la prefettura, tuttavia i vertici locali delle forze dell’ordine fanno sapere che per il territorio non esistono allarmi specifici.