“Io non rischio”, torna la campagna nazionale della Protezione civile

Il 15 e il 16 ottobre si conclude la settimana della Protezione civile. Evento finale “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione.

Nel corso degli ultimi anni, nonostante la pandemia, l’evento è diventato un appuntamento fisso nel mese di ottobre, proponendo piazza fisiche e virtuali. Anche quest’anno quindi doppia possibilità per partecipare a “Io non rischio”: in Toscana 58 le piazze coinvolte per l’edizione 2022. Ad animare nella regione i gazebo, illustrare le buone pratiche, informare la popolazione sulle attività della Protezione Civile ci saranno oltre 700 volontari e, tra loro, anche l’assessora regionale all’ambiente ed alla protezione civile Monia Monni e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L’assessora Monni sarà infatti sabato 15 ottobre alle 11.30 a Scandicci in piazza Resistenza, all’interno della Fiera. Oltre a lei, il direttore della protezione civile regionale Giovanni Massini, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e il presidente dell’Humanitas di Scandicci Filippo Lotti.

“Io non rischio” è una campagna che cerca di limitare i possibili danni di alcune problematiche nazionali. L’Italia infatti è un paese esposto a molti rischi naturali. Conoscere questi problemi ed essere consapevoli di questa esposizione può ridurre sensibilmente le possibili conseguenze, a volte semplicemente con l’adozione di alcuni semplici accorgimenti.

Sapere come comportarsi in caso di situazioni critiche o calamità naturali, in particolare terremoto, maremoto o alluvione, può cambiare gli esiti degli eventi. Solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire, appunto, “Io non rischio”.