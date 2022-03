‘Io, John Coltrane’: giovedì 24 torna Auroradisera con il quarto appuntamento

Daniela Morozzi e il Living Coltrane Quartet saranno in scena giovedì 24 marzo al Teatro Aurora di Scandicci, per un racconto che rievoca la muisca e la vita del grande artista americano John Coltrane.

Giovedì 24 marzo alle 21:15 al Teatro Aurora di Scandicci, per il quarto appuntamento dell’edizione 2022 di AURORADISERA – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci – Daniela Morozzi e il Living Coltrane Quartet portano in scena IO, JOHN COLTRANE. Quartetto per cinque elementi.

Sul palco Stefano Cocco Cantini (sax), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Francesco Maccianti (piano), Piero Borri (batteria) e Daniela Morozzi (voce narrante). Un testo di Valerio Nardoni e Leonardo Ciardi con una poesia di Fabrizio Dall’Aglio e la collaborazione alla regia di Eugenio Allegri.

IO, JOHN COLTRANE. Quartetto per cinque elementi segna l’incontro tra il Living Coltrane Quartet e l’attrice Daniela Morozzi: una sorta di partitura musicale narrativa. Il quartetto propone pezzi originali e non solo più gli standard del grande sassofonista statunitense: pezzi scritti per Coltrane e non come Coltrane. Un racconto in prima persona, che attraverso passaggi ora più visionari e sognanti, ora più discorsivi e ancorati alla realtà, rievoca la musica e la vita del grande artista americano. Sul palco, Daniela Morozzi dà vita a una voce, quella di Coltrane, che si relaziona in un continuo dialogo con le vicende e i protagonisti del suo tempo, ma anche con i fantasmi e le angosce del suo vissuto. Un interplay serrato e stringente di Daniela Morozzi con i musicisti: né parole scritte per la musica, né musica scritta per le parole, ma un’opera compatta, a cinque elementi.

Il testo è impreziosito da un contributo del poeta Fabrizio Dall’Aglio, che lancia l’opera verso l’apice finale, in cui Coltrane, ormai uomo maturo e musicista completo, riesce a convogliare nel suo sax la voce potente e infinita di Dio.

La rassegna AURORADISERA torna martedì 5 aprile con l’appuntamento finale: Simone Cristicchi porta in scena PARADISO. Dalle tenebre alla luce. Un’opera teatrale che, a partire dalla cantica dantesca, racconta di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo.

Biglietti: intero € 16 / ridotto € 13

Carta Studente della Toscana: biglietto ridotto € 8 studenti universitari. (Il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo).

Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze biglietto ridotto € 8.

Riduzioni over 65, soci Coop, soci Arci, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti).

Prevendita biglietti circuito BoxOfficeToscana (055 210804) e Ticketone alla biglietteria del Teatro Aurora la sera di spettacolo dalle ore 19:30.

Info: cultura@comune.scandicci.fi.it

Teatro Aurora via San Bartolo in Tuto, 1 – Scandicci

Tel. 055 2571735

toscanaspettacolo.it

comune.scandicci.fi.it