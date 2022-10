🎧 Internet Festival, dedicato al tema della 'Imperfezione', in programma dal 6 al 9 ottobre a Pisa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:55 Share Share Link Embed

Firenze, presentata nella sede della presidenza della Regione Toscana di piazza Duomo, la dodicesima edizione dell’Internet Festival.

Questa edizione dell’Internet Festival è dedicata al tema dell’imperfezione ed è, in programma dal 6 al 9 ottobre a Pisa, la prima città italiana a collegarsi alla ‘rete delle reti’, nel 1986.

In podcast l’intervista al direttore Internet Festival 2022, Claudio Giua, a cura di Gimmy Tranquillo.

Il festival offrirà quattro giorni di panel, workshop, incontri con decine di relatori di fama internazionale, tra esperti di tecnologia e web, sociologi, artisti, autori di libri, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni.

Decine gli appuntamenti in diverse sedi della città , aperti al pubblico (prenotazione consigliata su www.internetfestival.it), con una coda di appuntamenti online fino a dicembre: fra i temi e le novità oggetto del festival, tecnomagia, vino digitale da abbinare alla musica, agricoltura di precisione con il cloud, alveari in sharing, computer quantistici, spettacoli nel Metaverso, interviste impossibili a scienziati scomparsi centinaia di anni fa, parastinchi intelligenti in grado di raccogliere dati fondamentali per migliorare le performance dei calciatori.

“E’ il profilo e il volto tecnologico di una Toscana che non solo si rende conto di quanto siano importanti oggi i social, ma si rende conto di quanto siano importanti i messaggi di comunicazione e di integrazione nella vita delle nostre comunità ”, ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Internet Festival è tutto questo, la rivoluzione che i social e Internet hanno determinato nella vita quotidiana di ciascuno di noi e, se vogliamo, anche l’espressione di un malcelato orgoglio per il fatto che siamo stati i primi in Toscana a raccogliere quello il messaggio di trasformazione della società che Internet avrebbe determinato”.

Venerdì 7 ottobre il pubblico verrà catapultato nel Metaverso con Monica Guerritore, attrice, sceneggiatrice e scrittrice, che presenta in anteprima nazionale a Internet Festival il progetto Mecenati, con il primo token Ntt. In collaborazione con Istituto Modartech sarà invece possibile assistere a una sfilata di moda nel Metaverso. La sfida del quantum computing sarà invece raccolta dalla scienziata Anna Grassellino, che al FermiLab di Chicago sta lavorando per il governo Usa alla costruzione del supercomputer quantistico.

Nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine learning interverrà Yoshua Bengio (in collegamento), vincitore nel 2018 del Turing Award; insieme a lui Maria Chiara Carrozza, presidente nazionale del Cnr. Si parlerà anche di guerra e democrazia con la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, dei risvolti etici dei conflitti con la filosofa Michela Marzano, di cyber war con la giornalista Carola Frediani, di cittadinanza digitale con la Commissaria AgCom Elisa Giomi, di satira politica con Alessio Marzilli, autore dei ‘silenzi’ video a Propaganda Live, di disinformazione e fake news con il responsabile del Center of Data Science and Complexity for Society della Sapienza di Roma Walter Quattrociocchi.

Ampia la discussione sull’attivismo dentro e fuori dalla rete, con uno sguardo su inclusione sociale e diversity: tra gli ospiti su questo tema Maura Gancitano, Jennifer Guerra e Silvia Semenzin.

Non mancheranno incontri sui servizi al cittadino e alla Pa organizzati dalla Regione Toscana presso la Scuola Normale Superiore. Prenderanno parte al dibattito ‘Toscana digitale diffusa e connessa’ in programma giovedì 6 il governatore Eugenio Giani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Digitali Stefano Ciuoffo, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, l’Ad di Infratel Italia Marco Bellezza, il direttore organizzazione, pianificazione e sviluppo progetti della Fondazione Ugo Bordoni, Alessio Beltrame. Internet Festival 2022 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.