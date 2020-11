Institut français Firenze: il mese del film documentario 2020

“Le Mois du film documentaire 2020”. 4 documentari accessibili in streaming, gratuitamente e senza iscrizione fino al 30 novembre 2020. Per tutto il mese il documentario è sotto i riflettori

“Delphine et Carole, insoumuses” de Callisto McNulty – Sous-titres disponibles : Anglais

Uno sguardo sull’amicizia e l’impegno dell’attrice francese Delphine Seyrig e della regista svizzera Carole Roussopoulos per la creazione e la visibilità dei film realizzati da donne. Retour sur l’amitié et l’engagement de l’actrice française Delphine Seyrig et de la cinéaste suisse Carole Roussopoulos pour la création et la visibilité des films réalisés par des femmes.

“Maman Colonelle” de Dieudo Hamadi – Sous-titres disponibles : Anglais

La colonnella Honorine lavora nella polizia congolese dove è responsabile della protezione dei bambini e della lotta alla violenza sessuale. Mentre lavora per 15 anni a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, viene a sapere di essere stata trasferita a Kisangani, dove si troverà ad affrontare nuove sfide. Attraverso il ritratto di questa donna di straordinario coraggio e tenacia che lotta per la giustizia, il film affronta il tema della violenza contro donne e bambini nella RDC. La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux enjeux. A travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.

“Paris 1900” de Nicole Vedrès – Sous-titres disponibles : Anglais

Cronaca della vita parigina tra il 1900 e il 1914 prodotta utilizzando documenti d’epoca ed estratti di oltre 700 film, quest’opera è considerata un modello di montaggio. Alain Resnais ci ha lavorato lì come assistente. “Nicole Vedrès e il piccolo team … hanno realizzato qualcosa di mostruosamente bello, il cui aspetto sconvolge i canoni estetici del cinema tanto profondamente quanto il lavoro di Marcel Proust è riuscito a sconvolgere il romanzo”. André Bazin. ​”A Nicole Vedrès, devo tutto.” Chris Marker. Chronique de la vie parisienne entre 1900 et 1914 réalisée à l’aide de documents d’époque et d’extraits de plus de sept cents films, cette œuvre est considérée comme un modèle de montage. Alain Resnais y travailla comme assistant. “Nicole Vedrès et la petite équipe… ont réalisé quelque chose de monstrueusement beau dont l’apparition bouleverse les normes esthétiques du cinéma aussi profondément que l’œuvre de Marcel Proust a pu bouleverser le roman.” André Bazin. “A Nicole Vedrès, je dois tout.” Chris Marker

“Dans ma tête un rond-point” de Hassen Ferhani – Sous-titres disponibles : Italien

Nel più grande mattatoio di Algeri, gli uomini vivono e lavorano a porte chiuse al ritmo inquietante dei loro compiti e dei loro sogni. Speranza, amarezza, amore, paradiso e inferno, il calcio vengono raccontati come le melodie di Chaabi e Raï che punteggiano la loro vita e il loro mondo. Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent et travaillent à huis-clos aux rythmes lancinants de leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis et l’enfer, le football se racontent comme des mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent leur vie et leur monde.

