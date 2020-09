Incidente tra auto, un morto nel Pisano

Pisa, un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili a San Piero a Grado, all’altezza dello svincolo della Sgc dove sono in corso i lavori di realizzazione di una rotatoria attesa da anni proprio per rendere l’incrocio meno pericoloso.

La vittima è Matteo Grilli, 26 anni. Nell’incidente una delle due vetture coinvolte ha anche preso fuoco in seguito allo scontro. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta insieme a più ambulanze e anche i vigili del fuoco.

Sono quattro i feriti nell’incidente, secondo quanto spiegato dalla questura di Lucca: sul posto sono intervenute pattuglie della polstrada di Viareggio. Da quanto ricostruito dalla polizia al momento sulla dinamica dell’incidente, una Renault Clio condotta da un ventenne, residente nel Fiorentino, con a bordo anche una ragazza, mentre percorreva lo svincolo della Sgc con direzione verso S. Pietro a Grado-casello di Pisa Centro, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente contro una Fiat Panda, condotta da un ventiseienne, residente a Pisa, su cui viaggiavano altri due coetanei, tra cui la vittima, residente a Pisa.

A seguito dell’urto, la Renault Clio ha preso fuoco: le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo.