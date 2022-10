Incidente sul lavoro: ferito 26enne a Sesto Fiorentino

By

Incidente sul lavoro: muletto contro muro, rimasto ferito un giovane 26enne. Intervenuta l’Asl.

Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle sette, a Sesto Fiorentino (Firenze), nella zona dell’Osmannoro, dove un muletto e’ finito contro il muro all’interno di un magazzino, ferito un 26enne.

Secondo quanto appreso da fonti sanitarie l’uomo e’ stato portato all’ospedale d Careggi in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita: i parametri erano nella norma ed era cosciente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.