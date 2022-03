Incidente stradale in Fi-Pi-Li: morto un uomo di 48 anni

By

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 sulla Fi-Pi-Li all’altezza di Vicarello, in direzione Livorno.

Grave incidente stradale in Fi-Pi-Li, la strada di Grande Comunicazionedove un uomo di 48 anni ha perso la vita all’altezza dell’uscita di Vicarello, in direzione di Livorno. La vittima, che viveva in provincia di Firenze, era a bordo di un’auto che si è scontrata con un camion.

Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona che è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Livorno. Sul posto per effettuare i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Livorno.