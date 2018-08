Incidente mortale in A1, code in entrambi le direzioni

La vittima dell”incidente è un uomo di 86 anni, romano: viaggiava a bordo di un”auto condotta da un 55enne di Todi (Perugia) che non avrebbe riportato gravi ferite.

Incidente mortale stamani intorno alle 6.30 in A1, nel tratto aretino, in direzione nord, vicino all”area di servizio di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Ripercussioni per il traffico: dopo le 9 segnalati nel tratto interessato 4 km

di coda verso Firenze e 5 in direzione Roma.

La vittima dell”incidente è un uomo di 86 anni, romano: viaggiava a bordo di un”auto condotta da un 55enne di Todi (Perugia) che non avrebbe riportato gravi ferite. Stando ai

primi rilievi la vettura sarebbe sbandata finendo poi contro il pilone di un cavalcavia. Sul posto, con la polizia stradale, sono intervenuti i vigili, il 118 e l”elisoccorso Pegaso.