San Miniato (PI): si rompe tubo gas, evacuate 5 abitazioni

L”allarme è scattato poco prima della mezzanotte: da quanto spiegato un mezzo meccanico che stava effettuando lavoro di manutenzione alla linea elettrica per conto di Enel ha tranciato la tubatura e innescato la fuga di gas

La rottura di un tubo di media pressione, durante alcuni lavori, ha provocato una fuga di

gas metano la notte scorsa a San Miniato (Pisa) e cinque famiglie sono state precauzionalmente evacuate dalle loro abitazioni. Sul posto stanno sempre operando tre squadre dei vigili del fuoco insieme ai tecnici dell”azienda di distribuzione e della protezione civile comunale.

L”allarme è scattato poco prima della mezzanotte: da quanto spiegato un mezzo meccanico che stava effettuando lavoro di manutenzione alla linea elettrica per conto di Enel ha tranciato la tubatura e innescato la fuga di gas. Il Comune ha subito attivato il centro operativo comunale per il coordinamento delle operazioni di soccorso che sono tuttora in corso e per assistere le cinque famiglie che sono state costrette ad abbandonare le

loro case

La situazione a quanto si apprende dovrebbe tornare alla normalità nel corso della mattinata: i lavori di ripristino, dicono i vigili del fuoco, sono stati ultimati e sono in corso le verifiche per accertare che non ci sia presenza di gas nelle aree vicine alla

zona dove si è verificato l”incidente.

In una nota la società che gestisce il servizio del gas, Toscana energia, spiega che la rottura è dipesa da lavori di trivellazione e che ha interessato un tubo di media pressione

della rete di distribuzione gas. “Vista la complessità del guasto potrebbero verificarsi disservizi e conseguenti disagi per gli utenti dell”area circostante nel proseguo della

giornata. I tecnici di Toscana Energia sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.