Incidente d’auto: imbocca la superstrada contromano. Muore un 83enne

By

Firenze-Siena, un altro incidente lungo le strade toscane. Nella giornata di oggi, giovedì 1 dicembre, lo scontro tra veicoli nei pressi del raccordo stradale dell’Autopalio è finito in tragedia.

Nel primo pomeriggio di oggi un incidente mortale ha avuto luogo sulla superstrada Firenze-Siena, tra le uscite di Badesse e Siena Nord. Da quanto è emerso da una prima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto fra due veicoli. Un uomo di 83 anni si trovava alla guida della sua auto quando ha erroneamente imboccato la superstrada contromano. Così facendo si è andato poi a scontrare frontalmente con un altro veicolo. L’impatto è risultato fatale, infatti l’anziano conducente è deceduto, mentre è rimasto ferito gravemente il 44enne che era alla guida dell’altra auto. Quest’ultimo è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto, oltre ai sanitari, sono subito intervenuti anche i vigili urbani, il personale ANAS, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

A causa dell’incidente il traffico è stato chiuso per diverso tempo prima di essere riaperto e questo ha causato lunghe code e disagi lungo la strada. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per comprendere bene la dinamica dello scontro.