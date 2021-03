Inchiesta parcheggiatori: PM chiede e 5 condanne e 5 assoluzioni

Tra le assoluzioni, per non aver commesso il fatto, anche quella di Paolo Becattini, ex ispettore della municipale attualmente responsabile della segretaria del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’epoca dei fatti contestati capo di gabinetto del presidente del Consiglio regionale

Cinque condanne e cinque assoluzioni sono state chieste dal pubblico ministero Franco

Massimo Bonfiglio nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta sui parcheggiatori abusivi e su presunte cancellazioni irregolari di multe, che ha portato tra l’altro

all’arresto di un ispettore della polizia municipale e di un funzionario della Sas, la società interamente partecipata dal Comune incaricata della gestione del controllo della sosta a

pagamento.

Le posizioni di altri due imputati, tra cui quella dell’ispettore della municipale, saranno discusse dal pubblico ministero nel corso della prossima udienza.

La pena più alta, 3 anni e 2 mesi di reclusione, è stata chiesta per il funzionario della Sas Nicola Raimondo, finito in manette nel corso dell’inchiesta, accusato di abuso d’ufficio e

corruzione. Sempre per Raimondo è stata chiesta l’assoluzione dai reati di traffico di influenze e corruzione elettorale.

