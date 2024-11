Incendio nell’ex Meccanotessile a Firenze: 4 persone intossicate, 2 in codice rosso a Careggi

Le persone senza fissa dimora soccorse stavano passando la notte nell’ex fabbrica per riscaldarsi. L’incendio potrebbe essere partito dai materiali da costruzione abbandonati usati dalle persone per accendere un fuoco.

Un incendio è divampato nella notte del 27 novembre, poco dopo mezzanotte, all’interno di un edificio abbandonato nell’ex Meccanotessile, in via Taddeo Alderotti a Firenze, ricovero di fortuna per persone senza fissa dimora. Il fuoco potrebbe essersi propagato dopo l’accensione di un falò per scaldarsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre e due autobotti, un’autoscala, il carro aria e il funzionario per la gestione delle squadre, hanno effettuato l’ispezione all’interno dei numerosi locali invasi dai fumi alla ricerca di eventuali persone. Quattro le persone che sono state trasportate a Careggi ospedale per accertamenti. Condizioni gravi da intossicazione per due persone, codice rosso un uomo di 49 anni e una donna di 41 anni, codice di urgenza giallo per tre uomini di 27, 29 e 48 anni e per una donna di 41 anni. Le persone sono principalmente senzatetto di nazionalità straniera che questa notte erano nella struttura per ripararsi dal freddo. Secondo una prima analisi, in attesa di maggiori accertamenti e della relazione tecnica dei vigili del fuoco, le fiamme sarebbero divampate da un locale interno dove erano rimasti i residui di un cantiere. Materiale da costruzione che sarebbe stato usato, probabilmente dagli occupanti, per accendere un fuoco.