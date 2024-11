Maxi-sequestro di giocattoli dalla Cina dopo analisi chimiche

Al porto di Livorno i funzionari delle Dogane hanno disposto analisi chimiche su un carico con 4.000 confezioni di slime, la pasta sintetica plasmabile molto apprezzata dai bambini più piccoli, che ha rilevato avere un livello di metalli pesanti superiori alla norma.

Sequestro di giocattoli pericolosi provenienti dalla Cina nel porto di Livorno da parte dei funzionari delle Dogane che hanno disposto analisi chimiche su un carico con 4.000 confezioni di slime, la pasta sintetica plasmabile molto apprezzata dai bambini più piccoli. I risultati di laboratorio hanno rilevato in alcuni articoli un livello di metalli pesanti superiore alla norma. Dall’esame dei documenti i funzionari avevano riscontrato criticità che hanno portato ad un’approfondita verifica fisica e all’invio di campioni di numerosi articoli in laboratorio. I metalli pesanti possono arrecare gravi danni alla salute dei bambini anche solo per contatto cutaneo prolungato, pertanto l’Ue ha disciplinato i limiti alle sostanze chimiche pericolose presenti nei giocattoli. Le Dogane a Livorno hanno effettuato l’accertamento sulla merce dalla Cina anche rispetto a queste indicazioni. I funzionari inoltre hanno denunciato alla procura della Repubblica di Livorno il rappresentante legale della società importatrice, responsabile, a norma di legge, della dichiarazione doganale con la quale si è tentato di importare i giocattoli pericolosi per la salute dei bambini.