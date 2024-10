Incendio in fabbrica di legnami a Sansepolcro, due feriti

Incendio alla Donati Legnami di Sansepolcro (Arezzo). Le fiamme hanno illuminato la notte e sono state ben visibili da chilometri di distanza.

Due persone sono rimaste ferite durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha riguardato la ditta Donati Legnami di Sansepolcro (Arezzo), scoppiato ieri sera intorno alle 22.50. Si tratta di due 59enni trasportati in codice due al pronto soccorso dell’ospedale di Sansepolcro per accertamenti. Sul posto presenti numerose squadre dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e due ambulanze della Croce Rossa di Sansepolcro per operazioni di bonifica e soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con squadre giunte dal comando di Arezzo e dal distaccamento di Sansepolcro, alle quali si sono aggiunti rinforzi arrivati da Siena, Prato, Firenze, Perugia, Pistoia, Forlì e Cesena. A prendere fuoco, in particolare, è stato un capannone utilizzato come deposito dove si trovavano ingenti quantitativi di legnami.

Sul posto hanno lavorato per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco che sono giunte dal comando di Arezzo e dal distaccamento di Sansepolcro, alle quali si sono aggiunti rinforzi arrivati da Siena, Prato, Firenze e Perugia. Ma anche da Pistoia, Forlì e Cesena. Da capire le origini dell’incendio che ha provocato pesanti danni. Sul posto insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio con un totale di 50 unità e 15 mezzi. Le operazioni, oltre allo spegnimento delle fiamme del deposito, hanno permesso di evitare che il rogo si propagasse alla segheria e agli uffici della ditta e ad una fabbrica adiacente. L’attività di spegnimento e bonifica è ancora in corso, restano in fase di accertamento le cause dell’incendio.