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Mar 15 Set 2026
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ToscanaCronacaIncendio in un appartamento, evacuato condominio di sei piani
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Incendio in un appartamento, evacuato condominio di sei piani

By Raffaele Palumbo
a fuoco
(Foto di repertorio)

Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Scandicci (Firenze), in via Baccio da Montelupo, nella zona di Casellina, per un incendio scoppiato poco dopo le 22 in un appartamento di in condominio di sei piani, che è stato temporaneamente evacuato.

Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Scandicci (Firenze), in via Baccio da Montelupo, nella zona di Casellina, per un incendio scoppiato poco dopo le 22 in un appartamento di in condominio di sei piani, che è stato temporaneamente evacuato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso una donna incinta, poi trasportata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti, e i carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, posto al secondo piano, spegnendo l’incendio che ha interessato due vani. Dalla facciata, dove sono presenti i ponteggi per lavori di ristrutturazione, i pompieri sono saliti fino al terzo piano dove le fiamme stavano arrivando alla terrazza, evitando che l’incendio si propagasse. Al termine delle operazioni di spegnimento l’appartamento è stato dichiarato non fruibile, insieme al primo e al terzo piano del palazzo per i danni provocati dall’incendio.
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