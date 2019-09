Incendio in azienda recupero e smaltimento rifiuti a Carmignano

Un grosso incendio si è sviluppato stamani, poco prima delle 6:30, all’interno di un’azienda che si occupa di attività di recupero e smaltimento di rifiuti industriali, la Ecoambiente, a Comeana, una frazione del Comune di Carmignano (Prato).

L’incendio si è sviluppato all’interno di un capannone industriale che conta una superficie di circa 1350 metri quadrati e al cui interno si trovava un quantitativo importante di rifiuti tessili. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Prato e del distaccamento di Montemurlo, insieme ai colleghi di Firenze e Pistoia con vari automezzi. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo ed allo ‘smassamento’ dei materiali all’esterno del fabbricato.

Sono in corso accertamenti per individuare la causa dell’incendio ed eventuali conseguenze della densa nube di fumo che si è sprigionata dal capannone industriale. Al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti anche tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), che hanno riferito che al momento non è stato riscontrato alcun rischio per la salute umana a causa dei fumi dispersi in aria.