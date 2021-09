Incendio alle Cascine nella notte, colonna di fumo visibile a Firenze

Un incendio dalla scorsa notte nel parco delle Cascine di Firenze sta impegnando numerose squadre dei vigili del Fuoco. La segnalazione sarebbe arrivata da alcuni residente nelle vicinanze.

I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo da questa notte per un incendio che ha coinvolto un’azienda che tratta il riciclaggio di legname, zona Ponte all’Indiano Firenze, via San Biagio a Petriolo.

L’intervento è tuttora in corso e proseguirà anche nelle prossime ore. Non si segnalano persone coinvolte.

L’area interessata dal rogo sarebbe circostante il parco delle Cascine a Firenze, nelle vicinanze del viadotto del ponte all’indiano. Le fiamme sono divampate nella nottata, alimentate anche dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti.

Oltre ai vigili del fuoco di vari distaccamenti, sul posto presenti anche i sanitari del 118 e la polizia di stato. Non si registrano feriti. La circolazione sul viadotto non è stata bloccata durante la notte. La colonna di fumo era visibile anche all’alba.

notizia in aggiornamento.