Le ragazze di San Frediano all’Anfiteatro delle Cascine

LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO. Spettacolo teatrale dal romanzo di Vasco Pratolini Con ANNA MEACCI, DANIELA MOROZZI, CHIARA RIONDINO. Giovedì 2 settembre 2021 – ore 21,30 Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Parco delle Cascine – Firenze.

Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, “Le ragazze di San Frediano” è una sorta di favola moderna, tutta fiorentina, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine… L’affresco di un quartiere che le attrici Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino hanno trasformato in spettacolo teatrale, in scena giovedì 2 settembre (ore 21,30) all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

Nato durante la chiusura dei teatri come spettacolo itinerante, “Le ragazze di San Frediano” è un omaggio alla città e all’universo femminile.

“Era febbraio quando davanti al Teatro Puccini, in una mattinata piovosa, siamo partite con la lettura delle Ragazze di San Frediano – spiegano Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino – . Eravamo in zona gialla, avevano riaperto i centri commerciali ma i teatri restavano chiusi. Quell’esperienza nata spontaneamente per segnalare quanto la cultura fosse importante per il nutrimento dell’anima, del cuore e della mente la riproponiamo di nuovo per non dimenticare, per tenere i riflettori sempre accesi sulla necessità e l’importanza di ogni espressione artistica”.

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste hanno deciso di ripartire: Firenze, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

