Incendio all’Argentario, bruciati 2 ettari e mezzo

Firenze, un incendio, che al momento si è esteso per circa due ettari e mezzo si è sviluppato intorno alle 14:00 di oggi, domenica 14 luglio, in località Cala Piccola, all’Argentario.

A dare notizia dell’incendio, è il Centro operativo provinciale Antincendi boschivi di Grosseto attraverso la Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

L’incendio, che è attivo lungo due fronti, di circa 100 metri ciascuno, sta interessando una zona non abitata e caratterizzata prevalentemente da macchia mediterranea, la zona è stata già colpita in passato da incendi.

Sul posto sono impegnate 7 squadre di operatori per un totale di circa 20 volontari, tra dipendenti dell’Unione dei Comuni delle colline metallifere, Vigili del Fuoco che stanno presidiando le abitazioni più vicine e volontari antincendi della zona.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono in azione anche 3 elicotteri, due della Regione Toscana e uno dei Vigili del Fuoco, oltre a Volontari AIB, Carabinieri e Polizia Municipale

Nonostante qualche apprensione per il forte vento in zona, la situazione è in via di miglioramento e nella zona confluiranno altre squadre di volontari necessarie ad effettuare le opere di bonifica e la sorveglianza notturna.