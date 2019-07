Sindaco Livorno chiude parchi e scuole per allerta arancione

Livorno, in seguito all’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto per la giornata di domani, in via precauzionale, la chiusura di scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri.

È quanto si spiega dall’amministrazione in conseguenza del codice arancione diramato dalla Protezione civile regionale per possibili forti piogge e temporali a partire dalla mattina di domani, lunedì 15 luglio, con conseguente rischio idrogeologico per il reticolo minore.

I temporali, a carattere sparso, potrebbero interessare l’Arcipelago e la costa centrale e meridionale della Toscana, fino alle ore 21:00, inoltre le precipitazioni potrebbero risultare persistenti ed associate a colpi di vento e grandinate.