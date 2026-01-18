Controradio Streaming
Dom 18 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaIncendio a deposito carta e cartone a San Donnino. Impianto chiuso, 'escluse...
ToscanaCronaca

Incendio a deposito carta e cartone a San Donnino. Impianto chiuso, ‘escluse emissioni pericolose’

By Redazione

Incendio all’impianto per il trattamento e lo smistamento dei rifiuti di Firenze, in località San Donnino.

Incendio all’impianto per il trattamento e lo smistamento dei rifiuti di Firenze, in località San Donnino, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 16,30. Sul posto tre squadre, due autobotti, un’autoscala e anche un mezzo speciale da 14.000 litri del comando di Prato. I pompieri hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono in corso le operazioni di spegnimento nel quale saranno impiegati mezzi per smassare il materiale presente.

Plures Alia precisa che le fiamme hanno interessato un deposito di carta e cartone proveniente dalla raccolta effettuata sul territorio di Firenze. L’incendio è in fase di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco e non risultano persone coinvolte. Per la tipologia di materiale coinvolto, si esclude la presenza di emissioni pericolose. L’impianto è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale per consentire le verifiche tecniche, che proseguiranno nella giornata di domani: allo stato attuale non si evidenziano danni strutturali. Personale Plures Alia è presente sul posto e segue le operazioni in coordinamento con i Vigili del fuoco.

 

Articolo precedente
Iran, a Pisa 200 persone in corteo 

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31158Cronaca18739Politica4199Cultura & Spettacolo3843Diritti2637Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI