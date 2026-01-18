Incendio a deposito carta e cartone a San Donnino. Impianto chiuso, ‘escluse emissioni pericolose’

Incendio all’impianto per il trattamento e lo smistamento dei rifiuti di Firenze, in località San Donnino.

Incendio all’impianto per il trattamento e lo smistamento dei rifiuti di Firenze, in località San Donnino, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 16,30. Sul posto tre squadre, due autobotti, un’autoscala e anche un mezzo speciale da 14.000 litri del comando di Prato. I pompieri hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono in corso le operazioni di spegnimento nel quale saranno impiegati mezzi per smassare il materiale presente.

Plures Alia precisa che le fiamme hanno interessato un deposito di carta e cartone proveniente dalla raccolta effettuata sul territorio di Firenze. L’incendio è in fase di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco e non risultano persone coinvolte. Per la tipologia di materiale coinvolto, si esclude la presenza di emissioni pericolose. L’impianto è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale per consentire le verifiche tecniche, che proseguiranno nella giornata di domani: allo stato attuale non si evidenziano danni strutturali. Personale Plures Alia è presente sul posto e segue le operazioni in coordinamento con i Vigili del fuoco.