Incendio a Certaldo: soccorsa anziana

Incendio in un appartamento a Certaldo, soccorsa 77enne trasportata al pronto in codice verde.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle 6 nel comune di Certaldo in Via Giorgio La Pira, per un incendio appartamento situato al 3 piano di un condominio composto da 4 piani fuori terra.

L’incendio si è propagato alla terrazza del piano soprastante. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario per accertamenti.

Sul posto inviata in supporto anche la squadra e il tridimensionale dal distaccamento di Empoli. I Vigili del fuoco stanno ultimando la bonifica e la messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio.

Il rogo, che si è propagato anche in un terrazzo adiacente, è stato spento poco dopo le 6 e l’appartamento è stato messo in sicurezza. La donna, in codice verde, in via precauzionale è stata trasferita al pronto soccorso di Empoli (Firenze) per accertamenti dopo aver inalato del fumo.