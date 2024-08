Incendi in varie zone collinari e montane della Toscana

Da Colonnata, sulle Apuane, passando per l’aretino e il pistoiese, sono diverse le zone interessate dagli incendi, oggi, in Toscana che stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, forestali e squadre di volontari, anche con mezzi aerei.

E’ stato domato l’incendio scoppiato in tarda mattinata sulle Apuane nella frazione di Colonnata (Massa Carrara). Stando a quanto appreso, l’incendio aveva avuto inizio in una cava per poi propagarsi, causa la forte pendenza del tratto, alla zona boschiva adiacente. Sul posto per diverse ore un elicottero della flotta regionale che ha effettuato alcuni sganci di contenimento. Nella zona sono intervenute anche squadre di volontariato antincendio boschivo e del personale forestale dell’Unione Comuni della Lunigiana. L’area interessata dall’incendio è di circa 4 ettari e non si registrano danneggiamenti. Nella frazione di Colonnata non risultano particolari disagi a seguito dell’incendio e l’area non risulta isolata. In questi minuti sono in atto le ultime operazioni di bonifica per la messa in sicurezza definitiva del tratto interessato dall’incendio.

Le condizioni di siccità prolungata e le elevate temperature, spiega la Regione, hanno generato condizioni di forte pericolosità per la propagazione di incendi. La Regione raccomanda pertanto la massima attenzione nelle operazioni agricole in aperta campagna e nella frequentazione per turismo di sentieri e zone di bosco. Vietato bruciare sterpaglie in questo periodo dell’anno.

Per l’incendio boschivo scoppiato questo pomeriggio a Treggiano, nel comune di Piandiscò (Arezzo), sono all’opera tre elicotteri e si è aggiunto un Canadair. La situazione è migliorata notevolmente, ma la zona è difficilmente raggiungibile per la mancanza di vie di accesso. Sono presenti 25 squadre di volontariato antincendi boschivi, operai forestali e vigili del fuoco, coordinati da cinque direttori delle operazioni, che operano esclusivamente con attrezzatura manuale per creare delle “staccate” (fasce di terreno completamente prive di vegetazione) in prossimità dei punti in cui la fiamma è stata arrestata. Un lavoro molto impegnativo per cui si stima che occorreranno molte ore prima che l’incendio venga messo in sicurezza. Un aiuto ulteriore potrebbe arrivare dal meteo, considerato che nelle zone limitrofe è iniziato a piovere. Le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno fino a domattina.

Intanto è stato portato sotto controllo l’incendio di bosco che si è sviluppato ieri sera intorno alla zona di via Vacchereccia a Massa e Cozzile (Pistoia), un’area densamente abitata. Ora sono in corso le operazioni di bonifica e stanno operando le squadre dell’Unione Comuni Appennino Pistoiese. Lo riferisce la Regione Toscana ricordando che dall’1 luglio al 31 agosto “è fatto divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale”.

Un altro incendio si è verificato, invece, a Monte San Savino (Arezzo) la notte scorsa ad alcuni capannoni utilizzati come magazzino. Per mettere in sicurezza alcuni macchinari un 26enne è caduto e si è ferito tanto da dover esser trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Sul posto i pompieri oltre al 118 chiamato per portare soccorso al 26enne. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ed è in corso la valutazione dei danni subiti dalle strutture interessate. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco per stabilire l’origine del rogo