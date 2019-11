Inaugurato restyling parcheggio rent-a-car dell’aeroporto

🔈Firenze, è stata inaugurata l’area interamente rinnovata che, in seguito a importanti lavori di riqualificazione, prevede l’intera riorganizzazione del parcheggio rent-a­ car a servizio dell’aeroporto.

In seguito agli interventi effettuati, il parcheggio rent-a-car dispone di 460 posti auto, ulteriori 135 stalli per stoccaggio auto, 1 stalla bisarche e 5 postazioni sosta per i taxi; inoltre è stato creato un percorso con ingresso dedicato e zona di sosta per la navetta di collegamento tra il nuovo “terminai check­ aut” delle compagnie di autonoleggio e il terminai aeroportuale, oltre ad una nuova uscita del parcheggio per il bus navetta.

L’edificio, interamente ristrutturato, ospita le attività di accoglienza e informazione, mentre all’esterno si trovano i check-in-cabin delle compagnie di autonoleggio per la riconsegna auto ed un locale che a breve ospiterà un bar caffetteria.

Gli interventi hanno inoltre riguardato il completo rifacimento delle pavimentazioni, il recupero e l’implementazione di un’area verde con piantumazione e integrazione delle alberature, degli arbusti e delle aree a prato, la regimentazione delle acque superficiali e l’adeguamento degli impianti di illuminazione del parcheggio.

Infine, è stato adottato un nuovo sistema di parcheggio con la sbarra e un sistema di videosorveglianza con telecamere e guardie giurate al fine di assicurare la sicurezza di passeggeri e dipendenti in tutte le ore della giornata.

“Gli interventi presentati oggi consegnano all’aeroporto di Firenze un’area interamente rinnovata all’altezza degli standard richiesti dai passeggeri che ogni giorno atterrano all’aeroporto di Firenze e testimoniano la politica di investimenti di Toscana Aeroporti finalizzata a offrire servizi best in class sia all’interno sia all’esterno del termina/”, ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

La cerimonia di inaugurazione del parcheggio rent-a-car, è avvenuta alla presenza di Alessia Bettini, assessora manutenzione e decoro urbano del Comune di Firenze, di Cristiano Balli presidente del Q5, dei vertici TA e di tutti i consiglieri di Corporacion America Airports – riuniti a Firenze in occasione del Consiglio di Amministrazione della società quotata al NYSE di New York.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai: