“In questo nuovo mondo”, il film sulle donne pastore. Domenica al cinema Odeon, Firenze

“In questo nuovo mondo”. La regista Anna Kauber presenta insieme a tre pastore il film che ha vinto il Premio come Miglior Documentario al Torino Film Festival. Cinema Odeon Firenze, domenica 24 marzo ore 10.30

In collaborazione con LEF Libreria Editrice Fiorentina, La Fierucola, Firenze Bio e Terra Nuova, il film IN QUESTO MONDO, alla presenza della regista Anna Kauber e delle pastore Gabriella Michelozzi, Angela Saba e Ombretta Cavani. A seguire la presentazione del libro “Maria delle pecore” (Ed. LEF). La giornata è in ricordo dell’agricoltore-custode Luca Robustelli.

IN QUESTO MONDO, prodotto da Solares Fondazione delle Arti e Aki Film, vincitore del Premio Miglior Documentario per Italiana.Doc all’ultimo Festival di Torino, racconta la vita delle donne pastore italiane, attraverso un viaggio di 17mila km e 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni: impegnate quotidianamente nella loro attività, vivono spesso sole, ma anche con compagni e con la loro famiglia, pienamente coinvolte nelle attività sociali ed economiche della comunità in cui vivono. Il film racconta queste donne attraverso la personale esperienza della regista che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi profondamente nella loro quotidianità. I legami di amicizia e affetto che si creano diventano la linea narrativa, intima e spontanea, che introduce alle motivazioni delle protagoniste, alle difficoltà incontrate e alle soddisfazioni ricavate.

Le riprese del film sono durate due anni e il montaggio è firmato da Esmeralda Calabria, professionista riconosciuta a livello internazionale in questo ambito e collaboratrice dei più noti registi italiani. Il documentario completa la rappresentazione di questo insolito mondo, dove l’approccio femminile implica la cura degli animali, la tutela di una straordinaria biodiversità e la preservazione dei paesaggi italiani d’alta quota.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Tel. 055-214068

Biglietto: euro 7