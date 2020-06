“Imparare a… distanza, le nuove sfide dell’istruzione”, domani videoconferenza organizzata dalla lista Nardella

Ci saranno l’assessore Funaro e due esperte di rilievo internazionale, Daniela Lucangeli e Monica Fedeli, coordina la capogruppo Dardano. Primo di una serie di eventi del gruppo consiliare per idee e contributi al piano Rinasce Firenze

Si intitola “Imparare a… distanza, le nuove sfide dell’istruzione” è il primo di una serie di eventi in videoconferenza che organizza il gruppo consiliare lista Nardella sulla propria pagina Facebook per fornire idee e contributi a Rinasce Firenze, il piano presentato dal sindaco. Si svolgerà domani martedì 16 giugno alle 18,30 e vedrà dialogare Sara Funaro, assessore Educazione, Università e Ricerca comune di Firenze, Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dell’Educazione e dello sviluppo all’Università di Padova e Monica Fedeli, professoressa di Didattica e metodologia della formazione all’Università di Padova, entrambe studiose di fama internazionale, coordinate da Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella a Palazzo Vecchio.

“Rinasce Firenze è un piano ambizioso che tocca ogni aspetto della vita della città, è aperto al contributo di tutti e come lista abbiamo pensato di costruire il nostro attraverso confronti ‘virtuali’ con esperti dei più vari settori e la nostra amministrazione. – spiega la capogruppo Dardano – Non è un caso che la prima di queste iniziative sia dedicata all’istruzione, un tema al centro del dibattito di quest’ultimo periodo ma che pensiamo debba assumere una centralità ancora maggiore. Parleremo di scuola ma anche di apprendimento a tutto tondo, con esperte di rilievo internazionale, un confronto che sicuramente può fornire spunti proficui per lavorare al meglio su questo fronte”.