Immagini & Suoni del Mondo presenta “L’Universo Sonoro delle Donne”

Immagini & Suoni del Mondo, il Festival del Film Etnomusicale, XIV edizione (8 – 10 Ottobre 2021) presenta “L’Universo Sonoro delle Donne”. Con l’anteprima del documentario su Tina Turner, i canti di protesta di Sonita, rapper afgana, il biopic su Ella Fitzgerald …

“Immagini & Suoni del Mondo” – che si tiene al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) dall’8 al 10 Ottobre 2021 – presenta il meglio della produzione documentaristica su culture e musiche del mondo, questa volta avendo come protagonista l’Universo Sonoro delle Donne, appartenenti a culture diverse, provenienti da vari Paesi. Al centro di tutti i film in programma ci sarà l’universo musicale femminile: delle donne cantanti e strumentiste, spesso lasciate in ombra nella storia dei generi musicali o discriminate per motivi religiosi, politici, razziali o sociali.

In un mondo in cui stanno rinascendo razzismi, maschilismi e paura del diverso, è importante dare voce, attraverso la musica e i film a tema musicale, ai valori di umanità, accoglienza, amore ed empatia che contraddistinguono l’universo femminile. Protagoniste della rassegna saranno quindi artiste donne, rappresentate in documentari che mettono al centro la sofferenza, le speranze e la vitalità di donne di diverse provenienze geografiche, sociali e culturali.

Il programma inizia il pomeriggio di venerdì (8/10) con Cantadoras (h.15.00), documentario realizzato dall’antropologa colombiana María Fernanda Carrillo Sánchez – una delle prime donne a fare cinema politico militante in America Latina. Seguirà Sakthi Vibrations, dell’etnomusicologa americana Zoe Sherinian (h.17.00), documentario su un centro culturale del Tamil Nadu, in India, che utilizza la musica e la danza tamil per sviluppare l’autostima, le capacità artistiche e l’autonomia economica nelle giovani donne dalit (intoccabili). Le proiezioni pomeridiane proseguono con The Shepherdess and the Seven Songs, di Pushpendra Singh (h.19.00).

Seguirà la proiezione in anteprima italiana di Tina, dei registi premio Oscar Daniel Lindsay e T.J. Martin (h.21.00), presentato di recente alla Berlinale.Ritratto inedito che celebra la rockstar Tina Turner e che insieme racconta, con la complicità della protagonista, gli aspetti più bui della sua vita

