Imbrattato il murale per ricordare il partigiano Silvano Sarti a Firenze

Lo denuncia la Cgil: “Fatto grave, sia rapidamente ripristinato”

“Durante il fine settimana il Murale fatto per ricordare Silvano Sarti nel Quartiere 4 di Firenze è stato imbrattato con della vernice bianca.

Non sappiamo se il gesto sia frutto di organizzazioni fasciste o della semplice ignoranza di qualcuno che neanche conosce la propria storia e la storia della nostra città.

Si tratta in ogni caso – denuncia la Cgil in un comunicato diffuso in queste ore – di un fatto grave che deve essere condannato da tutti coloro che si riconoscono nei valori antifascisti. Chiediamo al Quartiere 4 che il murale venga rapidamente ripristinato”, conclude il sindacato.

“Una sola parola: VERGOGNA. Il suo spirito libero e i suoi grandi valori non meritano certe vigliaccate. Devono essere individuati subito i responsabili, intanto lo risistemiamo più bello di prima”, ha commentato sui social il sindaco di Firenze, Dario Nardella.