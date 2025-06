www.controradio.it 🎧 Il Toscana Pride arriva a Prato. Una tre giorni di festa, confronto e il grande corteo di sabato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Colori, musica e diritti. Sabato 21 giugno Prato si trasforma nella capitale dell’orgoglio LGBTQIA+ con il Toscana Pride.

PRATO La marea arcobaleno del Toscana Pride tornerà a invadere le strade, questa volta a Prato. Il corteo di sabato 21 giugno partirà alle 16 da piazza del Mercato Nuovo e attraverserà il cuore della città fino a piazza Santa Maria delle Carceri, portando con sé musica, colori e rivendicazioni per i diritti della comunità LGBTQIA+.

Ma la sfilata sarà solo il culmine di una tre giorni di eventi: dal 18 al 20 giugno, al Giardino Buonamici, il Toscana Pride Festival offrirà incontri, musica, presentazioni e momenti di confronto.

«Scendiamo in piazza – spiega Lalique Chouette, portavoce del Pride – per resistere all’attacco ideologico del governo contro le persone transgender e le famiglie omogenitoriali». Il messaggio di quest’anno è chiaro: “Abbattiamo i muri. Tessiamo futuri”, come recita il manifesto disegnato da Agnese Puccinelli.

Anche la politica fa sentire il suo sostegno. «La Regione Toscana è al fianco del Pride – dichiara l’assessora Alessandra Nardini – in nome di libertà , uguaglianza e dignità ». E per l’assessora comunale Maria Logli «sarà una giornata di orgoglio ma anche di lotta: l’Italia è tra i Paesi europei più indietro nei diritti civili, e manifestare è più necessario che mai».

Gran finale a Pistoia, al Parco di Montuliveto, con la grande festa del Toscana Pride: tra gli ospiti, BigMama, Vergo, Mydrama e Yosef.